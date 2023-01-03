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У Босфорі знову зростає черга суден до українських портів через затримки російської сторони

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 11:07

В Адміністрації морських портів України повідомили про зростання черги суден, які очікують проходження інспекції у Босфорі для руху до та з українських портів - через затримки з боку російської сторони.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України, пише "Європейська правда".

Керівник відомства Олексій Востріков розповів, що завдяки електронній черзі спростилося планування входу й виходу суден в/із портів Великої Одеси, але залишається проблема з проходженням Босфору через зумисні затримки перевірок російською стороною.  

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"Які б ефективні інструменти планування ми не впроваджували, в роботі "зернового коридору" є деструктивна позиція РФ. Саме через неї при проходженні контролю у Босфорі, замість необхідних 24-30 суден на добу (в рівних долях на вхід і на вихід), реально здійснюється інспекція в середньому лише 3,5 суден на вхід і 3 – на вихід. Ми вже бачили минулого місяця чергу у Босфорі з понад 150 суден, які простоювали там більш ніж 30 діб. Тоді вирішували цю проблему спільно з ООН та Туреччиною. Сьогодні така тенденція повторюється", – розповів він.

За його словами, на 2 січня черга складала 96 суден, і якщо ситуація не зміниться - вона буде зростати. Порти при цьому приймають 50% від тих суден, які могли би приймати. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня - на початку листопада Росія погрожувала виходом з Чорноморської зернової ініціативи та заявила про призупинення своєї участі, але врешті передумала і повернулась до "зернової угоди"

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У МЗС України спростували заяву президента РФ Владіміра Путіна про те, нібито Україна при цьому взяла якісь нові зобов'язання.

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Теми: зерновійнаРосія
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