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Макрон: Україна як ніколи потребує нашої підтримки

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 15:13
Макрон: Україна як ніколи потребує нашої підтримки
Макрон і Крістерссон. Фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пообіцяв продовжувати підтримку України на тлі її повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми обговоримо нашу рішучість продовжувати реагувати на російську агресію проти України, оскільки настає зима і українці потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли", – сказав Макрон у дворі Єлисейського палацу перед робочим обідом зі шведським лідером.

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"Перемога України є екзистенціальною для Європи і для всього світу", – заявив своєю чергою Крістерссон, який наголосив на важливості реагування ЄС на енергетичну кризу, що виникла внаслідок війни в Україні.

Глава шведського уряду у вівторок здійснив свій перший візит до Парижа з часу початку головування Швеції в Раді ЄС 1 січня.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові президент Франції заявив, що Париж буде підтримувати Україну до її перемоги.

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"Протягом наступного року ми будемо незмінно на вашому боці. Ми будемо допомагати вам до перемоги і ми будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", – наголосив тоді Макрон.

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