Макрон: Україна як ніколи потребує нашої підтримки

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном пообіцяв продовжувати підтримку України на тлі її повномасштабної війни з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми обговоримо нашу рішучість продовжувати реагувати на російську агресію проти України, оскільки настає зима і українці потребують нашої підтримки більше, ніж будь-коли", – сказав Макрон у дворі Єлисейського палацу перед робочим обідом зі шведським лідером.

Реклама:

"Перемога України є екзистенціальною для Європи і для всього світу", – заявив своєю чергою Крістерссон, який наголосив на важливості реагування ЄС на енергетичну кризу, що виникла внаслідок війни в Україні.

Глава шведського уряду у вівторок здійснив свій перший візит до Парижа з часу початку головування Швеції в Раді ЄС 1 січня.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові президент Франції заявив, що Париж буде підтримувати Україну до її перемоги.

ВІДЕО ДНЯ

"Протягом наступного року ми будемо незмінно на вашому боці. Ми будемо допомагати вам до перемоги і ми будемо разом будувати справедливий і міцний мир. Розраховуйте на Францію і розраховуйте на Європу", – наголосив тоді Макрон.