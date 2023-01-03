Ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки": Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині

Просувати проросійські погляди та організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, пов’язані з російською підсанкційною організацією "Росспівробітництво", а один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розслідуванні Reuters.

Серед організаторів проросійських протестів у Кельні у вересні 2022 року агентство ідентифікувало колишнього офіцера російських повітряно-космічних сил, який раніше мав ім’я Ростислав Теслюк, яке змінив на Макса Шлунда після того, як оселився в Німеччині десять років тому. Як вдалося встановити Reuters, Шлунд був судимий у РФ за напад на людину з ножем.

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Серед публічних агітаторів на протесті була й партнерка Шлунда – Єлена Колбаснікова, жінка родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через "русофобію". З літа того року Шлунд і Колбаснікова організували кілька проросійських акцій, а також їздили на окуповану Росією територію України.

Єлена Колбаснікова (в центрі)

У грудні пара мала брати участь у форумі "активістів громадянського суспільства" в Москві за рахунок "Російського дому" – організації, що входить до складу "Росспівробітництва", яке перебуває під західними санкціями.

Ще одне обличчя проросійських протестів у Німеччині – Андрій Харковський, пов’язаний із "Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя", що має десятки відділень у РФ та за кордоном. Харковський родом із Томської області РФ, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді "козаків" у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.

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Андрій Харковський

Ще одним проросійським діячем у Німеччині, особу якого встановив Reuters, є Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою "Десант", яка складається з колишніх російських військовослужбовців. У розмові з Reuters він підтвердив, що співпрацював із російською військовою розвідкою ГРУ, а також знайомство з Ігорем Гіркіним.

Олег Єременко і Ігор Гіркін

Також російський порядок денний у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного Telegram-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність "Альтернативі для Німеччини" й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.

Зрештою, на мітингу в Кельні Reuters також впізнало мотоцикліста зі східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою "Німецько-російські душі" публікує в Інтернеті повідомлення про звірства української армії і збирає гроші для російської байкерської банди "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". Кремль не відповів на запитання Reuters.

Нагадаємо, напередодні керівник Федерального відомства з питань захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг заявив, що німецькі спецслужби докладають зусиль для недопущення в країну нових російських шпигунів.