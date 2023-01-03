Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ексагент ГРУ, праві екстремісти й "козаки": Reuters ідентифікувало російських агентів впливу в Німеччині

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 18:50

Просувати проросійські погляди та організовувати акції протесту проти підтримки України в Німеччині допомагали люди, пов’язані з російською підсанкційною організацією "Росспівробітництво", а один із них стверджує, що працював у військовій розвідці Росії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в розслідуванні Reuters.

Серед організаторів проросійських протестів у Кельні у вересні 2022 року агентство ідентифікувало колишнього офіцера російських повітряно-космічних сил, який раніше мав ім’я Ростислав Теслюк, яке змінив на Макса Шлунда після того, як оселився в Німеччині десять років тому. Як вдалося встановити Reuters, Шлунд був судимий у РФ за напад на людину з ножем.

Серед публічних агітаторів на протесті була й партнерка Шлунда – Єлена Колбаснікова, жінка родом з України, яка зараз проживає в Німеччині. Колбаснікова стала популярною серед проросійського німецького руху у 2022 році, коли заявила, що її нібито звільнили з роботи через "русофобію". З літа того року Шлунд і Колбаснікова організували кілька проросійських акцій, а також їздили на окуповану Росією територію України.

Єлена Колбаснікова (в центрі)
Єлена Колбаснікова (в центрі)

У грудні пара мала брати участь у форумі "активістів громадянського суспільства" в Москві за рахунок "Російського дому" – організації, що входить до складу "Росспівробітництва", яке перебуває під західними санкціями.

Ще одне обличчя проросійських протестів у Німеччині – Андрій Харковський, пов’язаний із "Союзом козаків-воїнів Росії та зарубіжжя", що має десятки відділень у РФ та за кордоном. Харковський родом із Томської області РФ, нині мешкає у Тройсдорфі, на південний схід від Кельна, і має невеликий бізнес із вантажоперевезень. Харковський брав участь у з’їзді "козаків" у Ганновері, де також були присутні російські дипломати.

Андрій Харковський
Андрій Харковський

Ще одним проросійським діячем у Німеччині, особу якого встановив Reuters, є Олег Єременко – власник будівельного бізнесу у Берліні, член правління організації під назвою "Десант", яка складається з колишніх російських військовослужбовців. У розмові з Reuters він підтвердив, що співпрацював із російською військовою розвідкою ГРУ, а також знайомство з Ігорем Гіркіним.

ВІДЕО ДНЯ
Олег Єременко і Ігор Гіркін
Олег Єременко і Ігор Гіркін

Також російський порядок денний у Німеччині просуває адміністратор німецькомовного Telegram-каналу Putin Fanclub В’ячеслав Сейвальд. У соцмережах він публічно підтримував неонацизм, висловлював прихильність "Альтернативі для Німеччини" й фігурував у доповіді баварської спецслужби – Управління з питань захисту Конституції – як такий, що підтримує антисемітські теорії змови.

Зрештою, на мітингу в Кельні Reuters також впізнало мотоцикліста зі східної Німеччини Яна Ріделя, який очолює групу під назвою "Німецько-російські душі" публікує в Інтернеті повідомлення про звірства української армії і збирає гроші для російської байкерської банди "Нічні вовки", яка перебуває під санкціями США і ЄС за підтримку війни Путіна.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини в коментарі Reuters заявило, що "дуже серйозно" ставиться до будь-яких спроб іноземних держав або окремих осіб чинити вплив, особливо "в контексті російської агресивної війни проти України". Кремль не відповів на запитання Reuters.

Нагадаємо, напередодні керівник Федерального відомства з питань захисту конституції Німеччини Томас Хальденванг заявив, що німецькі спецслужби докладають зусиль для недопущення в країну нових російських шпигунів.

Теми: НімеччинаРосіяЗМІ
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Детектив БЕБ збирав "данину" з нелегального продажу сигарет - прокуратура

Україна на весну планує великий наступ – Буданов

фотоСБУ взялась за поїздку Панченко з каналів Медведчука в окуповані Донецьк і Маріуполь

Хакери дізналися, що Лукашенко міг надурити Путіна з тестами на ковід

Кулеба анонсував нову зустріч формату "Рамштайн" 

мапа, оновленоДві години по всій Україні лунала повітряна тривога

Усі новини...
Німеччина
До Німеччини прибув перший вантаж скрапленого газу зі США
Німеччина готова заарештувати російські активи для допомоги у відновленні України – ЗМІ
У Німеччині відремонтували майже всі БМП Puma, що зламались під час навчань
Останні новини
17:53
Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка
17:53
Поліцію Латвії повідомили про підозрілий пакунок в посольстві РФ у Ризі
17:39
Китай призупинить масштабні інвестиції в виробництво чипів через сплеск коронавірусу – Bloomberg
17:33
Розчленувала 560 трупів: у США власницю похоронного бюро засудили за незаконний продаж тіл
17:28
У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% бойових танків і 250 тисяч військових в Україні
17:05
Російські солдати використовують тіла вбитих товаришів як щит – розвідка
16:53
У "Дії" знову можна підтвердити власність нерухомості: послуга не працювала з початку війни
16:52
Військові: всі острови в Херсонській області - у "сірій зоні"
16:52
Президент Румунії попросив Зеленського переглянути закон про нацменшини
16:51
Рейтинг Шольца за рік обвалився майже вдвічі
Усі новини...