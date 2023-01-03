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Україна стала найбільшим імпортером німецької зброї у 2022 році

"Європейська правда"Вівторок, 3 січня 2023, 19:13

Україна була найбільшою країною за кількістю призначень ліцензій на експорт озброєнь Німеччини у 2022 році, як і свідчили попередні дані.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ZDF, про це свідчать дані, опубліковані Федеральним міністерством економіки Німеччини у вівторок.

За офіційними даними, федеральний уряд Німеччини дозволив експортувати до України зброї на суму трохи менш як 2,25 мільярда євро, що становить близько чверті загального обсягу. На другому місці – Нідерланди, далі йдуть США та Велика Британія.

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Загалом німецький уряд у 2022 році видав ліцензій на експорт озброєнь на суму близько 8,36 мільярда євро. Це друга за величиною сума в історії ФРН: більше було лише у 2021-му, коли Берлін експортував зброї на 9,35 мільярда євро.

Ліцензії на постачання німецької зброї до країн ЄС та НАТО, а також Японії, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії сягнули 5,12 мільярда євро. Якщо додати Україну, а також Південну Корею, то на інші держави припадає менше 10% ліцензій.

"До решти третіх країн буде застосовано обмежувальний підхід відповідно до політичних принципів", – йдеться у заяві держсекретаря міністерства економіки Німеччини Свена Гігольда, який уточнив, що Німеччина намагається запобігти потраплянню зброї до країн, які систематично порушують права людини.

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Зараз, як відомо, Україна вимагає від Німеччини постачання танків Leopard 2. Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.

Теми: Німеччиназброяімпорт
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