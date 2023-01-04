Ворог втратив на Запоріжжі 260 військовослужбовців – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження окупантів у районах чотирьох населених пунктів Запорізької області, ворог втратив до 260 осіб вбитими і пораненими.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації".

Що цьому передувало: 3 січня Генштаб підтвердив втрати росіян біля села Чулаківка Херсонської області, які склали близько 500 військових вбитими і пораненими.