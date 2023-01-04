Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог втратив на Запоріжжі 260 військовослужбовців – Генштаб

"Українська правда"Середа, 4 січня 2023, 06:19
Ворог втратив на Запоріжжі 260 військовослужбовців – Генштаб
РСЗВ Збройних сил України, фото з Facebook Генштабу

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження окупантів у районах чотирьох населених пунктів Запорізької області, ворог втратив до 260 осіб вбитими і пораненими.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації".

Реклама:

Що цьому передувало: 3 січня Генштаб підтвердив втрати росіян біля села Чулаківка Херсонської області, які склали близько 500 військових вбитими і пораненими.

Теми: Збройні силиЗапорізька областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС

Усі новини...
Збройні сили
У центрі Києва родичі зниклих та полонених вийшли на акцію
Кулеба розповів, як група з 31 бійця зробила можливим звільнення Роботиного
Сирський побував на передньому краї: поставив задачу "дотиснути" Кліщіївку
Останні новини
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
Усі новини...
Реклама: