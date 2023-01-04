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Окупанти вночі вдарили по Нікополю: пошкоджено газопровід, ЛЕП, житлові будинки

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 09:18
Фото: Telegram

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що вночі росіяни обстріляли Нікополь – випустили по місту близько 10 снарядів.

Джерело: Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Ніч була неспокійною у Нікополі. Ворог випустив близько 10 снарядів у бік міста".

 

Деталі: За його словами, внаслідок обстрілу було пошкоджено 3 житлові будинки, 2 господарчі споруди, легковий автомобіль, газопровід та лінія електропередач. Без жертв.

 

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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