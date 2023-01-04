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Росіяни обстріляли три райони Харківщини: поранено 2 людини

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 08:53
Росіяни обстріляли три райони Харківщини: поранено 2 людини
Ілюстративне фото ДСНС

За минулу добу російські загарбники били по прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, через обстріли було поранено 2 мирних мешканців.

Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі".

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Деталі: Очільник області повідомив, що у Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

Теми: Харківська областьвійна
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