Росіяни обстріляли три райони Харківщини: поранено 2 людини

За минулу добу російські загарбники били по прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, через обстріли було поранено 2 мирних мешканців.

Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі".

Реклама:

Деталі: Очільник області повідомив, що у Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.