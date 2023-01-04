Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли три райони Харківщини: поранено 2 людини

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 09:53
Ілюстративне фото ДСНС

За минулу добу російські загарбники били по прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, через обстріли було поранено 2 мирних мешканців.

Джерело: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Зокрема, під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші. У Вовчанську пошкоджені будинки, у смт Дворічна постраждали пожежні автомобілі".

Деталі: Очільник області повідомив, що у Куп'янському районі протягом доби поранення зазнали 2 чоловіки 42-х та 72-х років. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Також в області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 76 вибухонебезпечних предметів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Харківська областьвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості

В ISW вирахували, як швидко Росія використає іранські дрони

Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко

Епіфаній на Різдво проведе богослужіння в головному соборі Києво-Печерської Лаври

фото, відеоРозслідувачі встановили 4 росіян, які запускають "Шахеди" по Україні

"Батьківщина" і "Слуга народу" опублікували заяви щодо мандатів ОПЗЖ

Усі новини...
Харківська область
Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини й Сумщини
Харківщина: росіяни обстріляли Катеринівку і Куп’янськ, є загиблі та поранені
WP дізнався, як планувався контрнаступ на Харківщині й Херсонщині
Останні новини
10:28
Посол у Німеччині впевнений, що Берлін передасть Києву танки Leopard 2
10:25
Французький суд розглядає екстрадицію Жеваго
10:25
На 17 станціях київської електрички запустили безконтактну оплату проїзду
10:20
Окупанти гатять по Херсонщині з артилерії, РСЗВ, танків, 3 поранених – ОВА
10:06
Санкційна війна проти режиму Путіна: проблеми окупантів тільки починаються
10:00
фотоНаводив ракети на стратегічні підприємства України: СБУ затримала агента РФ-прихильника КПУ
09:53
РосЗМІ: Пригожин відпустив на волю групу злочинців, які воювали в Україні – зняли всі судимості
09:49
Історії та герої у текстах "Української правди" 2022 року
09:38
Палата представників США другий день поспіль не змогла обрати спікера
09:36
"Вагнерівці" наймають політичних в’язнів із Чечні – ГУР
Усі новини...