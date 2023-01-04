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Мобілізовані окупантами жителі Луганщини готуються здаватися в полон – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 4 січня 2023, 13:01
ОЛЕКСІЙ ГРОМОВ. ФОТО MEDIACENTER.ORG.UA

Мобілізовані росіянами жителі окупованої Луганщини планують здаватися в полон у разі прориву ЗСУ оборонних рубежів загарбників, повідомив, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Джерело: "Military Media Center"

Пряма мова Громова: "У разі прориву Силами оборони України оборонних рубежів російських окупаційних військ на лінії Сватове-Кремінна та, відповідно, перенесення бойових дій ближче до міста Луганськ, значна частина військовослужбовців підрозділів 2-го армійського корпусу, особливо з числа мобілізованих на тимчасово окупованих територіях, планує здаватися в полон".

Що було раніше: 3 січня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Кремінна-Сватове" під вогневим контролем українських захисників і тепер логістика окупантів значно ускладнилась. За його словами, росіяни на межі нервового зриву, адже репресують місцеве населення окупованих територій, а людей підозрюють у співпраці з ЗСУ.

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Теми: війнаУкраїнаРосіяЛуганська область
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