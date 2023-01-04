Росія більше не є військовою загрозою для світу – Буданов

Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія втратила свій статус потужної військової держави і світу більше не слід її боятись.

Джерело: очільник Головного управління розвідки ЗСУ Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News

Пряма мова: "Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто казочка".

Деталі: За словами головного розвідника, режим Путіна "є посміховиськом для всіх". Російські війська практично повністю залучені до захисту територій, які вони все ще займають в Україні, "і це ненадовго".

Єдиною проблемою, на думку Буданова, залишається російський ядерний арсенал "і неконтрольований режим" Путіна. Це може привести "весь світ до усвідомлення необхідності денуклеаризації Росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом".

Пряма мова: "Країна-терорист, яка розмахує перед всіма ядерною битою і вивергає погрози - це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення".