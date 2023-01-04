Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 19:15
фото: Генштаб

3 січня українські захисники вразили місце зосередження живої сили та військової техніки окупантів у тимчасово окупованому Токмаку, Генштаб підтвердив знищення близько 80 військовослужбовців РФ пораненими та мертвими.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.

Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими".

Деталі: Крім того, Генштаб повідомив, що в окупованому Луганську, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Генштабокупаціявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС

фотоПутін відправив до країн НАТО "Горшкова" з "Цирконами": Медведєв зловтішається

Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

фото, відеоМасштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

фотоЗатримали заступника голови Одеської ОВА: хотів "відмазати" підлеглого від тюрми

ВВП України у 2022 році впав на 30% – попередня оцінка Мінекономіки

Усі новини...
Генштаб
Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб
Росія втратила ще 720 загарбників і засіб ППО – Генштаб ЗСУ
ЗСУ уразили два пункти управління РФ, ворог наступає на Бахмутському напрямку – Генштаб
Останні новини
19:15
Українські бійці у четвер збили літак і вертоліт окупантів
19:12
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації в січні – Генштаб
18:46
В Росії шпиталізували путінолюба Михалкова
18:25
Німеччина може надати БМП Marder Україні після рішення Франції про танки - ЗМІ
18:23
доповнено"Лицемірство залиште": в ОП відреагували на "перемир'я Путіна
18:20
Науковці виявили екзопланету, на якій новий рік настає кожні 5 днів
18:08
відеоБілорусь отримала від РФ ще три десятки БТРів
17:51
Нога була вже синя і холодна: лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона
17:50
Засідання суду щодо екстрадиції Жеваго перенесли на 19 січня
17:40
Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Найбільше – на Донеччині та Київщині
Усі новини...