Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів

3 січня українські захисники вразили місце зосередження живої сили та військової техніки окупантів у тимчасово окупованому Токмаку, Генштаб підтвердив знищення близько 80 військовослужбовців РФ пораненими та мертвими.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.

Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими".

Деталі: Крім того, Генштаб повідомив, що в окупованому Луганську, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".