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Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 18:15
Генштаб підтвердив удар по ворогу в Токмаку: знищили близько 80 окупантів
фото: Генштаб

3 січня українські захисники вразили місце зосередження живої сили та військової техніки окупантів у тимчасово окупованому Токмаку, Генштаб підтвердив знищення близько 80 військовослужбовців РФ пораненими та мертвими.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Щодо втрат ворога. Підтверджено вогневе ураження 3 січня місця зосередження живої сили та військової техніки окупантів в районі населеного пункту Токмак Запорізької області.

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Втрати противника склали близько 80 військовослужбовців пораненими та мертвими".

Деталі: Крім того, Генштаб повідомив, що в окупованому Луганську, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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Теми: Генштабокупаціявійна
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