Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дії Росії проти України можна кваліфікувати як геноцид – посол Канади

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 20:25

На думку пані посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи, дії Росії в контексті повномасштабної війни проти України можна вважати геноцидом українського народу.

Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev, яке переклала "Європейська правда".

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, – так, однозначно", – заявила Ґаладза.

На думку дипломатки, покарання за злочин геноцид для Росії має бути присуджене в межах правової системи – йдеться про тюремні строки та репарації.

"Вони (Росія) порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства – пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз", – наголосила вона.

Пані посол Канади також зауважила, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

"Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом", – додала Ґаладза.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, протягом листопада й початку грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Серед останніх, 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.

Читайте також: У геноциді винний не лише Путін. Чи готовий світ до "вбивчого" позову проти Росії?

Теми: РосіяУкраїнагеноцид
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Данілов про російське "перемир'я": забирайте свій мотлох, ніяких перемовин

В Росії шпиталізували путінолюба Михалкова

У Латвії затримали російського пропагандиста за підозрою у порушенні санкцій ЄС

фотоПутін відправив до країн НАТО "Горшкова" з "Цирконами": Медведєв зловтішається

Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

фото, відеоМасштабна схема поборів на Одеській митниці: гроші ховали під плінтусами, в обігрівачах і туалеті

Усі новини...
Росія
Міська влада Гааги підтримує проведення спецтрибуналу над Путіним у місті
Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб
Окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь: важко поранили чоловіка
Останні новини
20:24
Іран перетне "червону лінію", якщо постачатиме ракети Росії – Кулеба
20:16
Байден про "різдвяне перемир’я" Путіна: На Новий рік же бомбив
19:59
аудіо"Хохлів скоро не буде, ще трохи": ГУР опублікувало розмову окупанта з дружиною
19:55
У Києві попрощалися з режисером монтажу Віктором Ониськом
19:47
Данілов про російське "перемир'я": забирайте свій мотлох, ніяких перемовин
19:27
Міноборони Німеччини обговорює постачання Україні від 20 до 40 БМП Marder - ЗМІ
19:15
Українські бійці у четвер збили літак і вертоліт окупантів
19:12
У Росії готуються до нової хвилі мобілізації в січні – Генштаб
18:46
В Росії шпиталізували путінолюба Михалкова
18:25
Німеччина може надати БМП Marder Україні після рішення Франції про танки - ЗМІ
Усі новини...