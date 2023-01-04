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У Білому домі анонсували черговий пакет військової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 4 січня 2023, 21:49

Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні для відбиття повномасштабного вторгнення російських сил.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в середу повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що про новий пакет допомоги буде оголошено "в найближчі дні або тижні", й до нього можуть увійти додаткові пускові установки РСЗВ HIMARS.

Інших подробиць представник Білого дому не навів.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США обсягом 1,85 мільярда доларів було оголошено 21 грудня – у день візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.

У тому пакеті допомоги уперше було передбачено передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Детальний вміст пакета читайте в новині.

Загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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Теми: США
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