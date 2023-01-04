У Білому домі анонсували черговий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати найближчим часом оголосять про новий пакет військової допомоги Україні для відбиття повномасштабного вторгнення російських сил.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", на брифінгу в середу повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він зазначив, що про новий пакет допомоги буде оголошено "в найближчі дні або тижні", й до нього можуть увійти додаткові пускові установки РСЗВ HIMARS.

Інших подробиць представник Білого дому не навів.

Нагадаємо, останній пакет військової допомоги США обсягом 1,85 мільярда доларів було оголошено 21 грудня – у день візиту Володимира Зеленського у Вашингтон.

У тому пакеті допомоги уперше було передбачено передачу системи протиповітряної оборони Patriot. Детальний вміст пакета читайте в новині.

Загальна військова допомога США для України досягла 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена.

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