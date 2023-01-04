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Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, але успіху не мають – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 4 січня 2023, 22:21
Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, але успіху не мають – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що російйські окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині, але попри це україніські захисники постійно завдають ворогові численних втрат. За словами президента, трагічні новини з фронту повертають росіян до реальності, тому доведеться забезпечити їх ними максимально. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 4 січня 

Пряма мова: "На будь-яку нову спробу агресора додатково мобілізуватись і кинути проти України щось іще ми вже відповідаємо й будемо відповідати дуже конкретно й дієво. Саме тим, що необхідно на полі бою та для захисту всієї території нашої держави.

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Кожен із наших партнерів володітиме цілком конкретною інформацією про потреби нашого захисту".

Деталі: Зеленський відзначив роботу українських бійців на Бахмутському напрямку, зокрема спецпідрозділ ГУР "Шаман", а також прикордонників Луганського загону, які разом з бійцями Інтернаціонального легіону завдають ворогові численних втрат і вибивають окупантів із позицій на околицях Бахмута.

Пряма мова: "Кожен такий результат і кожен день невдач ворога на Бахмутському напрямку та загалом на Донбасі – це суттєве послаблення держави-агресора.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти вже півроку переносять дату, коли очікують захоплення всього Донбасу. Ось очікували до Нового року – а наші оборонці знову демонструють успіхи.

Окупанти постійно збільшують свої сили на Донеччині – вони роблять це й зараз. І кожен такий день із нашими успіхами – це новий доказ божевілля самої ідеї нападати на Україну. Якщо лише такі новини з фронту здатні повернути відчуття реальності всім у Росії, доведеться це забезпечити максимально".

Деталі: Зеленський наголосив, що російські терористи мають програти попри все, що вони пробують зробити для свого посилення.

Також він назвав рішення Франції надати Україні колісні танки власного виробництва "сигналом перед новим "Рамштайном".

Теми: ЗеленськийРосіяДонецька областьвійна
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