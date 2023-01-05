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Австралія закупляє морські ракети і системи HIMARS на $684 млн

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 06:53
Фото: UBR.ua

Австралія заявила в четвер, що інвестує понад 1 мільярд австралійських доларів (684 мільйони доларів США) на закупівлю нових військово-морських ракет і високомобільних артилерійських ракетних систем великої дальності класу "земля-земля" (HIMARS).

Джерело: Reuters

Деталі: Уряд Австралії заявив, що підписав контракт з компанією Kongsberg (KOG.OL) на Naval Strike Missile (NSM), які будуть використовуватися на есмінцях Hobart і фрегатах Anzac з 2024 року.

Крім того, уряд планує закупити системи HIMARS, до яких входять пускові установки, ракети і навчальні ракети.

"У нинішній стратегічній ситуації важливо, щоб Сили оборони Австралії були оснащені високотехнологічними, цільовими військовими засобами", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлз.

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Теми: Австраліязброя
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