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Окупанти в Горлівці пришвидшили видачу російських паспортів – штаб

Ольга Глущенко Четвер, 5 січня 2023, 07:32
фото: ТАСС

У Горлівці на Донеччині загарбники скоротили термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій у правове поле Російської Федерації.

Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації".

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Теми: ГорлівкаокупаціяРосія
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