Окупанти в Горлівці пришвидшили видачу російських паспортів – штаб

У Горлівці на Донеччині загарбники скоротили термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій у правове поле Російської Федерації.

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Так, у місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб.

Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації".