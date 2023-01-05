США шукають можливості перешкодити виробництву дронів Іраном

Сполучені Штати розглядають способи впливу на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю, а також ведуть переговори з приватними компаніями, чиї деталі були використані у виробництві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з точки зору експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, що використовуються в безпілотниках", - йдеться в заяві прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Адрієнни Уотсон.

Як повідомлялося, в одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, збитого восени 2022 року в Україні, були виявлені деталі, виготовлені щонайменше 13 різними компаніями зі Сполучених Штатів.

Немає жодних доказів того, що будь-яка з компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує американське санкційне законодавство і свідомо експортує свої технології в Іран. Навіть якщо багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто дуже важко контролювати, куди потрапляють ці дуже поширені деталі на світовому ринку.

Нагадаємо, у листопаді США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.