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За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських загарбників – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 07:24
За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських загарбників – Генштаб
ілюстративне фото ЗСУ

За добу 4 січня Збройні сили України знищили приблизно 810 російських загарбників.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3041 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6108 (+2) од,
  • артилерійських систем– 2051 (+12) од,
  • РСЗВ – 426 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
  • літаків – 284 (+1) од,
  • гелікоптерів – 271 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+1).

Дані уточнюються.

Теми: війнаГенштаб
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