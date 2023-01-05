За добу ЗСУ ліквідували понад 800 російських загарбників – Генштаб
Четвер, 5 січня 2023, 08:24
За добу 4 січня Збройні сили України знищили приблизно 810 російських загарбників.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6108 (+2) од,
- артилерійських систем– 2051 (+12) од,
- РСЗВ – 426 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 215 (+0) од,
- літаків – 284 (+1) од,
- гелікоптерів – 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+2),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 182 (+1).
Дані уточнюються.
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