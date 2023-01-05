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"Вагнерівці" наймають політичних в’язнів із Чечні – ГУР

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 січня 2023, 09:36
зображення ГУР

За даними української розвідки, російська приватна військова компанія "Вагнер" почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ.

Джерело: ГУР МОУ

Деталі: Більшість із в'язнів були засуджені за політичними мотивами.

Відомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка РФ), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки РФ), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера.

Явище починає набувати масового характеру, зазначають у ГУР. Так, з обох колоній було "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.

Зі співробітниками колоній наразі проводиться робота щодо запобігання витоку інформації, вказують також у розвідці.

Теми: розвідкаВагнервійна
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