"Вагнерівці" наймають політичних в’язнів із Чечні – ГУР
Четвер, 5 січня 2023, 09:36
За даними української розвідки, російська приватна військова компанія "Вагнер" почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ.
Джерело: ГУР МОУ
Деталі: Більшість із в'язнів були засуджені за політичними мотивами.
Відомо, що у колонії-поселенні №3 міста Аргун (Чеченська Республіка РФ), а також у виправній колонії №2 селища Чернокозово (Наурський район Чеченської Республіки РФ), триває процес вербування в’язнів до лав ПВК Вагнера.
Явище починає набувати масового характеру, зазначають у ГУР. Так, з обох колоній було "мобілізовано" понад 50 в’язнів, більшість з яких були засуджені за сфабрикованими справами.
Зі співробітниками колоній наразі проводиться робота щодо запобігання витоку інформації, вказують також у розвідці.