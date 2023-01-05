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Посол у Німеччині впевнений, що Берлін передасть Києву танки Leopard 2

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 09:28

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений у тому, що рано чи пізно Берлін змінить своє ставлення у справі передачі Києву основних бойових танків Leopard 2.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейській правді".

За словами Макеєва, надія на передачу танків підкріплюється роботою. Він наголосив, що Україна порушує питання про постачання серйозної броньованої техніки фактично з першого дня. 

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"В березні президент дав завдання привезти в Україну зброю. У підсумку німці дали дозвіл на те, щоби відправити в Україну понад 60 БМП-1, які належали Німеччині і перебували в Чехії. Ми тоді на переговорах згадували і про "Леопарди" – тобто скоро мине рік, як Україна порушує це питання" - нагадав Макеєв, визнавши, що є шалена заскорузлість німецької системи і складність її зміни.

"Але зараз відбувається те, що федеральний канцлер Олаф Шольц назвав Zeitenwende – тобто зміна епох. Зміни епох не відбуваються миттєво, але ми робимо все, щоб таку зміну прискорити. І я впевнений, що "Леопарди" будуть. Краще, щоби це сталося якнайшвидше, але у тому, що це буде, я впевнений" - сказав посол.

При цьому він послався на власний дипломатичний досвід і те, що спочатку Німеччина відмовлялася надавати Україні більшість техніки зі списку, в якому були Panzerhaubitze 2000, Mars, ППО IRIS-T, "Пуми" і "Мардери".

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"Тоді відповідь була "ні", а зараз ми бачимо, що велика кількість позицій з цього списку нам вже постачають" - зазначив Макеєв.

Уряд Німеччини не бажає постачати Leopard і Marder Україні до тих пір, поки такі танки не будуть надані іншими партнерами. Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що в цьому питанні не буде жодних національних ініціатив.

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Теми: НімеччинаУкраїназброя
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