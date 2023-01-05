Прикордонники "провчили росіян" біля Бахмута: снайпери влучили з 1,5 км

Снайпери українських прикордонників з відстані 1500 метрів ліквідували трьох російських військових на Бахмутському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: 4 січня на Бахмутському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Проте прикордонники не дозволили їм це зробити. Кулі їхніх снайперів забрали життя трьох окупантів.

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По інших загарбниках відпрацювали мінометні розрахунки охоронців кордону.

Інформація щодо втрат ворога уточнюється.