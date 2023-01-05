Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники "провчили росіян" біля Бахмута: снайпери влучили з 1,5 км

Євген КізіловЧетвер, 5 січня 2023, 13:00
ілюстративне фото, Getty Images

Снайпери українських прикордонників з відстані 1500 метрів ліквідували трьох російських військових на Бахмутському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: 4 січня на Бахмутському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Проте прикордонники не дозволили їм це зробити. Кулі їхніх снайперів забрали життя трьох окупантів.

По інших загарбниках відпрацювали мінометні розрахунки охоронців кордону.

Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

документСлужба Епіфанія в Лаврі буде – заповідник уклав договір з ПЦУ

фотоЛукашенко навідався до військ РФ у Білорусі: "Спільну справу робимо"

відео УПЦ МП заявила, що Епіфаній не має дозволу на службу в Лаврі, і показала відео

Кулеба: Час табу щодо зброї минув, хороших новин буде ще більше

фотоMaxar показує на супутникових знімках розбомблене передмістя Бахмута

Білий дім пояснив, навіщо Пригожину Бахмут – ЗМІ

Усі новини...
Бахмут
Історії та герої у текстах "Української правди" 2022 року
Бахмут зруйнований на понад 60 відсотків – Кириленко
Ворог продовжує наступати на трьох складних напрямках – Генштаб
Останні новини
13:03
фотоШколярка з Кропивницького задля ЗСУ обрізала косу, яку ростила 17 років
12:49
По всій Україні повітряна тривога, в небі російські винищувачі
12:38
"Нафтогаз" зазнав більше 3 мільйонів кібератак у 2022 році
12:37
Росіяни готують теракти в храмах окупованих територій на Різдво – Верещук
12:36
В Україні безоплатно лікуватимуть отримані через війну опіки та рубці
12:33
фото Росія перекинула в Білорусь ще 50 одиниць військової техніки
12:30
США можуть передати Україні разом із Bradley протитанкові ракети та інші боєприпаси - ЗМІ
12:28
Споживання електроенергії зростає через похолодання, області знову отримали ліміти
12:27
фотоРосія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ
12:20
фотоРосіяни другий день поспіль обстрілюють пожежні частини Херсона: є загиблі
Усі новини...