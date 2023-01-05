Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники "провчили росіян" біля Бахмута: снайпери влучили з 1,5 км

Євген КізіловЧетвер, 5 січня 2023, 12:00
Прикордонники провчили росіян біля Бахмута: снайпери влучили з 1,5 км
ілюстративне фото, Getty Images

Снайпери українських прикордонників з відстані 1500 метрів ліквідували трьох російських військових на Бахмутському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: 4 січня на Бахмутському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Проте прикордонники не дозволили їм це зробити. Кулі їхніх снайперів забрали життя трьох окупантів.

Реклама:

По інших загарбниках відпрацювали мінометні розрахунки охоронців кордону.

Інформація щодо втрат ворога уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: