Прикордонники "провчили росіян" біля Бахмута: снайпери влучили з 1,5 км

Снайпери українських прикордонників з відстані 1500 метрів ліквідували трьох російських військових на Бахмутському напрямку.

Джерело: Державна прикордонна служба у Telegram

Деталі: 4 січня на Бахмутському напрямку росіяни намагалися штурмувати позиції Сил оборони. Проте прикордонники не дозволили їм це зробити. Кулі їхніх снайперів забрали життя трьох окупантів.

По інших загарбниках відпрацювали мінометні розрахунки охоронців кордону.

Інформація щодо втрат ворога уточнюється.