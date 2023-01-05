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Генсек НАТО застерігає від недооцінки Росії

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 12:23
Генсек НАТО застерігає від недооцінки Росії
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ, ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у четвер, що було б небезпечно недооцінювати амбіції Росії і президента Владіміра Путіна на тлі війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Вони продемонстрували велику готовність терпіти втрати і страждання", - сказав Столтенберг на бізнес-конференції в Норвегії.

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"У нас немає жодних ознак того, що президент Путін змінив свої плани і цілі в Україні. Тому небезпечно недооцінювати Росію" – заявив він.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.

"Українські сили просувалися протягом декількох місяців, але ми також знаємо, що Росія мобілізувала набагато більше сил (ніж задіяла на полі бою), багато з них зараз проходять навчання", - заявив генсек.

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Про те, чого чекати у 2023 році у відносинах України та НАТО, а також західним світом, дивіться у поясненні "Європейської правди".

Теми: НАТОРосіявійна
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