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Іран перетне "червону лінію", якщо постачатиме ракети Росії – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 5 січня 2023, 20:24

Постачання Іраном ракет Росії спричинить застосування усього наявного інструментарію тиску на Тегеран.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю телеканалу Akhbar Al Aan з ОАЕ, пише "Європейська правда".

"Іран постачає Росії дрони, які Росія використовує для атак на наші міста та критичну інфраструктуру. Ми також чули, що Росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до Росії. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане "червоною лінією", яку Ірану краще не переходити, тому що тоді весь інструментарій тиску буде застосований для того, щоб змусити Іран припинити це робити", – сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що своїми поставками дронів Іран бере участь у терористичній кампанії Росії, спрямованій проти цивільного населення країни, яка була завжди дуже дружньою щодо іранського народу.

"Якою б не була користь для Ірану від співпраці з Росією у цих поставках зброї, негативні наслідки цього співробітництва будуть набагато більшими та болючими" І саме тому Тегеран має виходити з цих дуже прагматичних міркувань", - сказав він.

"І наостанок хочу сказати, що це, насправді, також йде всупереч волі Бога – використовувати зброю проти цивільного населення. А це саме те, для чого іранські дрони застосовуються: вони не використовуються для атак на наші військові позиції, а іранські дрони вбивають цивільних та руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, яка працює в інтересах цивільного населення під час війни", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають способи впливу на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю, а також ведуть переговори з приватними компаніями, чиї деталі були використані у виробництві.

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У листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні. 

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

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Теми: ІранКулеба Дмитрозброя
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