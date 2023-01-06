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Росія вимагає від Сербії уникати міжнародних зустрічей без участі РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 12:27

Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія. 

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на N1, йшлося на зустрічі посла Росії в Белграді Александара Боцана-Харченка і глави МЗС Сербії Івіци Дачича наприкінці грудня минулого року. 

 
Фото: FoNet/Zoran Mrđa

Боцан-Харченко уточнив, що йдеться про такі зібрання як Саміт за демократію, організований Білим домом, та засідання Європейської політичної спільноти.

Боцан-Харченко також заявив, що США домагатимуться виключення Росії з ООН за тим же принципом, як це було під час виключення Югославії в 1992 році.

Російський посол також обговорив з Дачичем спроби створити Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів Росії в Україні.

Боцан-Харченко також заявив, що Москва знає про зустріч міністра енергетики Сербії Дубравки Джедович з послом України, на якій обговорювалась допомога в енергосистемі.

На всі ці вимоги Дачич заявив, що Сербія розгляне їх "у дусі дружніх відносин".

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Як відомо, Сербія залишається єдиною європейською країною, окрім Білорусі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії.

З боку країн-членів ЄС дедалі частіше лунають пропозиції призупинити розгляд заявки Сербії на членство доти, доки вона не буде відповідати зовнішньополітичному курсу Союзу.

Президент Сербії Александр Вучич став одним із кількох європейських політиків, який отримав новорічне привітання від президента РФ Владіміра Путіна.

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Теми: РосіяСербія
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