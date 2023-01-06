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Українці не вірять, що між політичним та військовим керівництвом є конфлікт – КМІС

Ірина БалачукП'ятниця, 6 січня 2023, 13:27
Українці не вірять, що між політичним та військовим керівництвом є конфлікт – КМІС
Президент Володимир Зеленський і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото Укрінформа

Переважна більшість українців не вірять, що між політичним та військовим керівництвом країни є серйозний конфлікт, а також у те, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з Росією.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 4-27 грудня 2022 року

Дослівно соціологи: "Лише 10% українців зараз вірять, що між політичним та військовим керівництвом існує серйозний конфлікт, і частка таких респондентів з вересня до грудня знизилася з 14% до 10%. Натомість з 71% до 77% стало більше тих, хто переконаний, що політичне керівництво України та військове командування діють злагоджено як одна команда із спільною метою перемогти у війні". 

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Деталі: Також з 73% до 76% зросла кількість тих, хто вважає, що Захід продовжує надавати підтримку України і очікує завершення війни на прийнятних для України умовах.

У те, що Захід втомлюється від України та хоче, щоб Україна вела перемовини з Росією, вірять лише 15% українців (стільки ж було у вересні).   

 

Соціологи зазначають, що у грудні, порівняно з вереснем, стало трохи більше тих, хто вважає, що влада готова піти на неприйнятні компроміси з Росією (з 5% до 7%).

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Але при цьому все одно абсолютна більшість (84%) українців переконані, що влада не збирається і не піде на неприйнятні компроміси з РФ (у вересні таких було 87%). 

 

У КМІС підкреслили, що така тенденція спостерігається фактично у всіх регіонах, а також серед різних лінгвістичних категорій.

Дослідження тривало упродовж 4-27 грудня 2022 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2005 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці від 18 років.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

КМІС зазначає, що формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається ще певне систематичне відхилення, але, попри це соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Передісторія:

 

Теми: соціологіяУкраїнавійна
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