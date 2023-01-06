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СБУ ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі

Євген КізіловП'ятниця, 6 січня 2023, 13:58
СБУ ідентифікувала російських ОМОНівців, які катували українців на Запоріжжі
фото СБУ

Служба безпеки України встановила особи ще трьох російських загарбників, які брали участь у викраденнях і катуванні мирних жителів захоплених районів Запорізької області.

Джерело: СБУ у Telegram

Деталі: За даними спецслужби, один із зловмисників – це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

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Після захоплення Мелітополя його призначили "військовим комендантом" окупаційної адміністрації українського міста. На цій "посаді" виконував завдання Москви щодо придушення руху опору на території Приазов’я. Для цього сформував "каральні загони", які проводили масові облави на помешкання місцевих жителів.

Під час таких "нальотів" росіяни викрадали людей та відвозили їх до застінків "військової комендатури" РФ. Там з потерпілих "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.

Ще двома воєнними злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції особливого призначення (більш відомого як ОМОН) управління Росгвардії по республіці Дагестан.

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На початку окупації Василівського району вони увійшли до складу створеної агресором "комендатури" РФ: один на "посаді" заступника керівника окупаційного органу, а інший ˗ його помічника.

Встановлено, що вони особисто брали участь у незаконних затриманнях і катуванні українських громадян, застосовували до потерпілих отруйні хімічні речовини та електрострум і постійно погрожували вбивством близьких родичів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Теми: ЗапоріжжяРосіяокупаціяСБУ
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