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У Чорному морі чергує лише один російський корабель і той без "калібрів"

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 15:47
У Чорному морі чергує лише один російський корабель і той без калібрів
скриншот

У Чорному і Азовському морях на чергуванні перебувають три російські кораблі без носіїв крилатих ракет "калібр".

Джерело: повідомлення ВМС ЗС України

Дослівно: "В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель; в Азовському морі на бойовому чергуванні знаходиться до 2 ворожих кораблів".

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Деталі: ВМС повідосили, що за добу, в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря – 22 судна, з них 5 суден рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 4 судна.

Теми: ракетний ударРосіяфлот
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