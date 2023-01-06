Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція

Поліція охоронятиме 7 січня богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та на прилеглих територіях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує голову Головного управління Національної поліції у Києві Івана Вигівського

Пряма мова: "Поліція Києва готується до гарантування публічної безпеки та порядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Ну і, відповідно, певна кількість поліцейських нестиме службу саме біля Києво-Печерської лаври по периметру та безпосередньо на території Верхньої лаври".

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Деталі: Вигівський зазначив, що поліція не має інформації про можливі провокації під час богослужіння, проте завданням правоохоронців є недопущення будь-яких порушень публічного порядку, і поліція готова до цього.

Передісторія:

2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.

5 січня Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".

Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.