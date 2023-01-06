Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція

Поліція охоронятиме 7 січня богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та на прилеглих територіях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує голову Головного управління Національної поліції у Києві Івана Вигівського

Пряма мова: "Поліція Києва готується до гарантування публічної безпеки та порядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Ну і, відповідно, певна кількість поліцейських нестиме службу саме біля Києво-Печерської лаври по периметру та безпосередньо на території Верхньої лаври".

Деталі: Вигівський зазначив, що поліція не має інформації про можливі провокації під час богослужіння, проте завданням правоохоронців є недопущення будь-яких порушень публічного порядку, і поліція готова до цього.

Передісторія: