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Службу Епіфанія в Лаврі охоронятиме поліція

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 17:41

Поліція охоронятиме 7 січня богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври та на прилеглих територіях.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує голову Головного управління Національної поліції у Києві Івана Вигівського

Пряма мова: "Поліція Києва готується до гарантування публічної безпеки та порядку під час богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Ну і, відповідно, певна кількість поліцейських нестиме службу саме біля Києво-Печерської лаври по периметру та безпосередньо на території Верхньої лаври".

Деталі: Вигівський зазначив, що поліція не має інформації про можливі провокації під час богослужіння, проте завданням правоохоронців є недопущення будь-яких порушень публічного порядку, і поліція готова до цього.

Передісторія:

  • 2 грудня з повідомлення ПЦУ стало відомо, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі ПЦУ. Водночас міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що мова не йде про передачу Лаври від УПЦ МП до ПЦУ.
  • 5 січня Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.
  • УПЦ Московського патріархату заявила, що предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має дозволу на анонсоване раніше проведення богослужіння у Лаврі 7 січня, а його намір є спробою "силового захоплення Успенського собору".
  • Різдвяна служба предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври відбудеться – Мінкульт дав дозвіл, а заповідник уклав відповідну угоду.

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Теми: церкваКиївполіція
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