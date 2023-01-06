Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель: одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час

"Європейська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 19:54

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав оголошення Владіміра Путіна про 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва "таким, що не заслуговує на довіру".

Про це він сказав під час візиту до Марокко, пише "Європейська правда" із посиланням на The Guardian.

"Кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх - це скептицизм перед обличчям такого лицемірства", - сказав Боррель.

Він закликав до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення Москвою військ і військової техніки з української території.

"За відсутності таких конкретних дій, одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час для перегрупування своїх військ і спробувати відновити свою пошкоджену міжнародну репутацію", - додав Боррель.

Раніше міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що перемир'я, оголошене Росією на Різдво, не викликає довіри.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що оголошена Путіним 36-годинна пауза між російськими атаками на території України не покращить перспективи миру.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: ЄСперемир’явійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНа Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом

Данілов прокоментував "перемир’я" від Путіна словами Гоголя про чорта

Кіркоров, Петросян, Кисельов: РНБО запровадила санкції проти російських артистів і пропагандистів

У Соледарі важкі кровопролитні бої, але росіяни не контролюють місто – Череватий

фотоРосіяни обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир’я": 2 загиблих та 13 поранених

Мапу замінованих територій створили в Україні

Усі новини...
ЄС
ЄС закликає уряд України затвердити державну антикорупційну програму
Київ отримав від фінського Тампере три автобуси з гуманітарною допомогою
РФ готується до загострення в лютому, а Козак зустрічається з європейцями і просить про "Мінськ-3" – Данілов
Останні новини
20:07
Зеленський: Ніхто більше не робитиме українське чужим у Лаврі
19:54
ЄС різко відреагував на страту двох протестувальників в Ірані
19:45
На Таврійському напрямку в окупантів більше немає "глибокого тилу" – командувач угруповання
19:22
Представник Ердогана поклав на Росію відповідальність за затягування війни в Україні
19:07
Український депутат балотуватиметься в президенти ПАРЄ
18:51
відеоНа Різдво прикордонники поклали майже 2 десятки "вагнерівців" під Бахмутом
18:50
У Норвегії – рекордна кількість шукачів притулку через біженців з України
18:44
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
18:29
відео"Чітко по цілях": ССО зустрічають окупантів на підступах до Бахмута
18:27
Світові ціни на продовольство досягли рекордного рівня у 2022 році – ООН
Усі новини...