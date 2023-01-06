Я просто придурок. Треба було повістку не брати: ГУР оприлюднило нове перехоплення розмов окупантів
Головного управління розвідки України оприлюднила нове перехоплення розмов російських окупантів, на якому чоловік скаржиться, що солдатам видають спорядження 60-их років.
Джерело: повідомлення ГУР
Деталі: Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення і обурився святкуванню Нового року. Також він шкодує що отримав повістку і вирішив воювати проти України.
Пряма мова: "Це я просто придурок. Мені коли сказали, що є повістка, мені треба було її не отримувати. Я її отримав, щоб не казали, що я боягуз. Це не наша війна…
Я просто не розумію, чому так повинно бути. Що мені ця Україна хорошого зробила? Чому ми повинні за них помирати. Через п’ять років скажуть, що Путін поганий і ми погані всі. Скажуть, що ми не повинні були тут перебувати".
Передісторія:
- Раніше розвідка публікувала перехоплення, на якому окупант розповідав, що українці "всього лише непотріб".