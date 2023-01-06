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Я просто придурок. Треба було повістку не брати: ГУР оприлюднило нове перехоплення розмов окупантів

"Українська правда"П'ятниця, 6 січня 2023, 21:10
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Головного управління розвідки України оприлюднила нове перехоплення розмов російських окупантів, на якому чоловік скаржиться, що солдатам видають спорядження 60-их років.

Джерело: повідомлення ГУР

Деталі: Військовий РФ розповідає матері про погане забезпечення і обурився святкуванню Нового року. Також він шкодує що отримав повістку і вирішив воювати проти України.

Пряма мова: "Це я просто придурок. Мені коли сказали, що є повістка, мені треба було її не отримувати. Я її отримав, щоб не казали, що я боягуз. Це не наша війна…

Я просто не розумію, чому так повинно бути. Що мені ця Україна хорошого зробила? Чому ми повинні за них помирати. Через п’ять років скажуть, що Путін поганий і ми погані всі. Скажуть, що ми не повинні були тут перебувати".

Передісторія:

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  • Раніше розвідка публікувала перехоплення, на якому окупант розповідав, що українці "всього лише непотріб".

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Теми: розвідка
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