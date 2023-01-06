Зеленський про нову допомогу США: Вчасно та сильно

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Оголошено про дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати і снаряди, високоточні нові ракети, нові дрони – це вчасно і сильно.

Я дякую президенту Байдену, усім конгресменам та американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати".

Деталі: Зеленський наголосив, що після його візиту до США вдалося вивести взаємодію Сил оборони з партнерами на новий рівень, який "нам зараз дійсно потрібен".

"Тепер у наших воїнів буде ще більше снарядів техніки зброї і оборонних систем, які зроблять нас значно більш підготовленими до будь яких ескалаційних планів Hосії і тих ударів яких держава терорист завдає.

Зміцнення нашої протиповітряної оборони - це пряма робота на деескалацію тут і зараз", – додав президент.

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