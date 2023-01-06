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Зеленський про нову допомогу США: Вчасно та сильно

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 6 січня 2023, 20:44
Зеленський про нову допомогу США: Вчасно та сильно
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену та усім американцям за новий потужний пакет військової допомоги Україні. 

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Оголошено про дуже потужний пакет американської оборонної підтримки для нашої держави. Вперше ми отримаємо броньовані машини Bradley – це саме те, що треба. Нові гармати і снаряди, високоточні нові ракети, нові дрони –  це вчасно і сильно.

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Я дякую президенту Байдену, усім конгресменам та американцям, які цінують свободу, які знають, що свободу варто захищати".

Деталі: Зеленський наголосив, що після його візиту до США вдалося вивести взаємодію Сил оборони з партнерами на новий рівень, який "нам зараз дійсно потрібен". 

"Тепер у наших воїнів буде ще більше снарядів техніки зброї і оборонних систем, які зроблять нас значно більш підготовленими до будь яких ескалаційних планів Hосії і тих ударів яких держава терорист завдає.

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Зміцнення нашої протиповітряної оборони - це пряма робота на деескалацію тут і зараз", – додав президент.

Передісторія: 

  • Сполучені Штати оголосили, що виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley.

Теми: ЗеленськийСШАпрезидентзброя
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