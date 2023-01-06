Польща розглядає запит України про передачу німецьких танків Leopard - WSJ

Польща розглядає прохання України передати їй основні бойові танки "Leopard" німецького виробництва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого польського дипломата.

"Вони дійсно розглядають можливість надати все, що завгодно, аби допомогти Україні", - сказав чеський чиновник, який бере безпосередню участь у постачанні західного озброєння в Україну, який підтвердив це прохання.

"Leopard" мають набагато міцнішу броню і кращий захист від протитанкової зброї, ніж машини, які досі пропонували Франція, Німеччина та США.

Польща має понад 240 танків Leopard, всього на озброєнні: 137 танків Leopard 2A4, 105 танків Leopard 2A5 і менше 10 танків Leopard 2PL.

У Польщі достатньо танків для двох танкових бригад, і вона планує з часом усі їх ввести у стрій, сказав Славомір Дебський, директор Польського інституту міжнародних відносин, варшавського аналітичного центру, близького до польського уряду.

За його словами, темпи, в яких вона може передати їх Україні, залежать від того, як швидко Польща отримає танки на заміну, які вона замовила у виробників з Південної Кореї та США. Передача танків Україні має бути схвалено Берліном.

ВІДЕО ДНЯ

"Це питання не якщо, а коли", - сказав Дебський, додавши, що небажання Заходу надавати танки нарешті зменшується після місяців дипломатичного тиску. "Це саме те, на чому Польща наполягала протягом багатьох місяців", - додав він.

За приблизними даними, Польща передала Україні понад 240 модернізованих танків радянського зразка на початку війни.

Канцлер Олаф Шольц не хоче постачати такі танки, доки їх не нададуть інші партнери по Альянсу. Він неодноразово наголошував, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні наодинці.

Наприкінці грудня заступник міністра закордонних справ та колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив переконання, що якщо Берлін не хоче постачати танки самостійно, то йому слід створити для цього альянс із союзниками.

Між тим, чинний посол України в Німеччині Олексій Макеєв впевнений у тому, що рано чи пізно Берлін змінить своє ставлення у справі передачі Києву основних бойових танків Leopard 2.