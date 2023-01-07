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США розпочнуть навчання українських військових на системі Patriot у цьому місяці – ЗМІ

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 00:59
TRIOT MISSILE SYSTEM, AFP VIA GETTY IMAGES

Штати почнуть тренування українських військових на ракетній системі Patriot наприкінці цього місяця.

Джерело: CNN із посиланням на Пентагон

Деталі: Заступник помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер сказала, що навчання займе "кілька місяців".

Що передувало: Повідомлялося, що Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі з системою протиракетної оборони Patriot у США, а також в інших країнах-партнерах "або поєднання обох" варіантів.

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Теми: СШАЗбройні силизброявійна
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