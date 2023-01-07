Резніков обговорив з очільником Пентагону нову військову допомогу Україні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що обговорив з американським колегою Ллойдом Остіном деталі нового пакету допомоги США Україні.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Обговорили деталі нового пакету допомоги США у сфері безпеки для України і наступної зустрічі у форматі Ramstein з Ллойдом Остіном".

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Деталі: Резніков зазначив, що найбільший пакет допомоги США дає Україні "нові можливості для звільнення нашої території на сході та півдні".

Що передувало: Сполучені Штати виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярда, який включатиме, в тому числі БМП Bradley.