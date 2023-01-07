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У пожежі на Одещині загинули жінка і троє дітей

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 02:18
Під час гасіння пожежі, фото ДСНС

В Одеській області під час пожежі загинула жінка і троє дітей.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Білине в Подільському районі Одеської області.

На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум'ям".

Деталі: Пожежа охопила площу близько 80 м кв., її рятувальники ліквідували о 20:50.

Внаслідок пожежі загинула жінка, а також троє її дітей 2018, 2019 і 2020 років народження.

Крім того, постраждав чоловік, батько загиблих дітей. Його госпіталізували у тяжкому стані.

ВІДЕО ДНЯ

"Причина пожежі та деталі наразі встановлюються", – зазначають у ДСНС.

 
 

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Теми: Одеська областьпожежадіти
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