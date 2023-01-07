У пожежі на Одещині загинули жінка і троє дітей
Субота, 7 січня 2023, 02:18
В Одеській області під час пожежі загинула жінка і троє дітей.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Білине в Подільському районі Одеської області.
На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум'ям".
Деталі: Пожежа охопила площу близько 80 м кв., її рятувальники ліквідували о 20:50.
Внаслідок пожежі загинула жінка, а також троє її дітей 2018, 2019 і 2020 років народження.
Крім того, постраждав чоловік, батько загиблих дітей. Його госпіталізували у тяжкому стані.
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"Причина пожежі та деталі наразі встановлюються", – зазначають у ДСНС.