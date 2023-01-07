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Окупанти втратили ще майже пів тисячі вояк і 3 артилерійських системи

Ольга Глущенко Субота, 7 січня 2023, 07:05
Окупанти втратили ще майже пів тисячі вояк і 3 артилерійських системи
російський окупант на бахмутському напрямку, фото getty

Згідно з даними Генштабу, 6 січня російські окупанти на війні втратили ще 490 вояк, 2 танки, 3 артилерійських системи, 2 засоби ППО, броньовану машину.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 січня 2023 орієнтовно склали близько 110740 (+490) осіб.

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Крім російських вояк, ліквідовано:

  • танків ‒ 3066 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од.
  • артилерійських систем – 2062 (+3) од.
  • РСЗВ – 431 (+0) од.
  • засоби ППО ‒ 217 (+2) од.
  • літаків – 285 (+0) од.
  • гелікоптерів – 272 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од.
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0) од.
  • кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од.
  • спеціальна техніка ‒ 182 (+0) од.

Дані уточнюються, – зазначають у штабі.

 

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Теми: ГенштабвійнаРосія
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