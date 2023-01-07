Окупанти втратили ще майже пів тисячі вояк і 3 артилерійських системи
Субота, 7 січня 2023, 07:05
Згідно з даними Генштабу, 6 січня російські окупанти на війні втратили ще 490 вояк, 2 танки, 3 артилерійських системи, 2 засоби ППО, броньовану машину.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 07 січня 2023 орієнтовно склали близько 110740 (+490) осіб.
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Крім російських вояк, ліквідовано:
- танків ‒ 3066 (+2) од.
- бойових броньованих машин ‒ 6125 (+1) од.
- артилерійських систем – 2062 (+3) од.
- РСЗВ – 431 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 217 (+2) од.
- літаків – 285 (+0) од.
- гелікоптерів – 272 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0) од.
- крилаті ракети ‒ 723 (+0) од.
- кораблі/катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4798 (+1) од.
- спеціальна техніка ‒ 182 (+0) од.
Дані уточнюються, – зазначають у штабі.
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