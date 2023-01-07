У центральних та східних областях на Різдво вдруге лунала повітряна тривога

На Різдво 7 січня у деяких українських областей лунала повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Попередня тривога почалася близько 13:30 і тривала 40 хвилин.

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Нова тривога почалася о 15:40.

Тривога лунала у частині Кіровоградської, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Минулого разу областей було більше.

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Телеграм-канали, які спеціалізуються на тривогах та обстрілах, пишуть, що існує ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено: Станом на 16:13 в усіх регіонах, крім Луганщини й Криму, повітряну тривогу скасовано.