У центральних та східних областях на Різдво вдруге лунала повітряна тривога
Субота, 7 січня 2023, 14:55
На Різдво 7 січня у деяких українських областей лунала повітряна тривога.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Попередня тривога почалася близько 13:30 і тривала 40 хвилин.
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Нова тривога почалася о 15:40.
Тривога лунала у частині Кіровоградської, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.
Минулого разу областей було більше.
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Телеграм-канали, які спеціалізуються на тривогах та обстрілах, пишуть, що існує ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.
Оновлено: Станом на 16:13 в усіх регіонах, крім Луганщини й Криму, повітряну тривогу скасовано.