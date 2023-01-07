Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У центральних та східних областях на Різдво вдруге лунала повітряна тривога

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 14:55
У центральних та східних областях на Різдво вдруге лунала повітряна тривога
скріншот

На Різдво 7 січня у деяких українських областей лунала повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Попередня тривога почалася близько 13:30 і тривала 40 хвилин.

Реклама:

Нова тривога почалася о 15:40.

Тривога лунала у частині Кіровоградської, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Минулого разу областей було більше.

ВІДЕО ДНЯ

Телеграм-канали, які спеціалізуються на тривогах та обстрілах, пишуть, що існує ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.

Оновлено: Станом на 16:13 в усіх регіонах, крім Луганщини й Криму, повітряну тривогу скасовано.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: