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У центральних та східних областях на Різдво вдруге лунала повітряна тривога

Роман ПетренкоСубота, 7 січня 2023, 15:55
скріншот

На Різдво 7 січня у деяких українських областей лунала повітряна тривога.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Попередня тривога почалася близько 13:30 і тривала 40 хвилин.

Нова тривога почалася о 15:40.

Тривога лунала у частині Кіровоградської, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Минулого разу областей було більше.

Телеграм-канали, які спеціалізуються на тривогах та обстрілах, пишуть, що існує ймовірність застосування ворогом балістичного озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Станом на 16:13 в усіх регіонах, крім Луганщини й Криму, повітряну тривогу скасовано.

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