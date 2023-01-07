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В автомобілі уряду Британії знайшли китайський пристрій стеження - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 16:10

Співробітники британської розвідки виявили щонайменше один пристрій стеження китайського виробництва під час планової перевірки автомобілів урядових та дипломатичних відомств.

Про це з посиланням на джерела повідомило в суботу видання inews.co.uk, передає "Європейська правда".

За словами чинного офіцера британської розвідки, з яким на умовах анонімності поспілкувалось inews.co.uk, автомобілі були "хірургічним шляхом розібрані до останнього гвинтика" співробітниками спецслужб, у результаті чого були виявлені "досить тривожні речі".

Йдеться про щонайменше одну SIM-карту, таємно встановлену в один із автомобілів. Такі картки здатні відстежувати переміщення транспортних засобів та надсилати дані назад до державних постачальників у Китаї. Причому використовуватись SIM-карта могла протягом місяців і навіть років без відома пасажирів.

SMI-карти вбудовуються в електронні блоки управління, які відповідають за безперебійну роботу автомобільного двигуна – їх виготовляють переважно в Китаї й постачають виробникам авто у вигляді запечатаних блоків. Через різні гарантійні та комерційні угоди автовиробники можуть не знати, що встановлюють у транспортний засіб шпигунський пристрій.

На думку розвідувальних джерел, із якими поспілкувалось inews.co.uk, виявлений пристрій свідчить про більш широкий підхід Китаю до прослуховування західних посадовців і дипломатів.

Посольство Китаю в Британії відкинуло твердження про стеження за британськими посадовцями як "безпідставні". "Ми рішуче виступаємо проти політичних маніпуляцій щодо нормального економічного і торговельного співробітництва або будь-якого наклепу на китайські підприємства", – йдеться в коментарі дипломатичної установи, наданому inews.co.uk.

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На Даунінг-стрит від коментарів відмовились.

В останні роки західні країни активно протидіють намаганню Китаю шпигувати через засоби зв'язку, зокрема технологію 5G, де активно використовуються китайські технології.

Наприкінці листопада 2022 року британський прем’єр Ріші Сунак заявляв, що "золота ера" у відносинах між Великою Британією та Китаєм закінчилась і Лондону необхідний новий підхід до китайського уряду.

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Теми: Велика БританіяКитай
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