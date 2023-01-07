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Президентка Європарламенту: Європа має піти назустріч Україні в питанні військової допомоги

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 15:40

Очільниця Європейського парламенту Роберта Метсола привітала рішення Німеччини надати Україні бойові машини піхоти Marder, наголосивши, що зміцнення безпеки Європи залежить і від безпеки її сусідів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це Метсола сказала в суботу на закритому з’їзді парламентської групи Християнсько-демократичного союзу в Баварії.

"Важливо, щоб ми продовжували підтримувати український народ – політично, гуманітарно, фінансово та військово", – зазначила вона.

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На думку президентки Європарламенту, Європа повинна піти назустріч Україні в питанні надання допомоги – це не мають робити лише Сполучені Штати.

"Зміцнення нашої безпеки також залежить від зміцнення безпеки наших сусідів. Вони не будуть сильними і безпечними, якщо ми не будемо сильними і безпечними", – пояснила вона, додавши, що Європа повинна також посилити свою безпекову і оборонну готовність, й цього можна досягти лише шляхом створення реального безпекового та оборонного союзу, який доповнює НАТО.

Відповідаючи на критику лідера Християнсько-соціального союзу (партнера ХДС у Бундестазі) Маркуса Зьодера щодо того, що Німеччина завжди діє із запізненням і стала "самотньою людиною Європи", Метсола зазначила, що в окремих країнах-членах ЄС існують різні дебати та підходи до цього питання.

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Але "треба робити те, що можна зробити. Тому що у нас немає іншого вибору", сказала вона й додала, що кожна окрема країна має проявити свою відповідальність.

5 січня після розмови лідерів США і Німеччини Джо Байдена і Олафа Шольца стало відомо, що Сполучені Штати мають намір надати Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина планує передати бронемашини Marder. Йдеться про близько 40 БТР, які мають прибути в Україну до кінця першого кварталу 2023 року. 

Крім того, Німеччина слідом за Сполученими Штатами поставить Україні додаткову батарею системи протиракетної оборони Patriot.

Теми: Європарламентзброя
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