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Представник Ердогана поклав на Росію відповідальність за затягування війни в Україні

"Європейська правда"Субота, 7 січня 2023, 19:22
прапор Туреччини, фото Getty Images

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що через російські обстріли повномасштабна війна в Україні затягується, а отже, важче досягти припинення вогню й вирішення шляхом переговорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Калін заявив в інтерв’ю CNN Turk.

Коментуючи розмову Реджепа Таїпа Ердогана з президентами Росії та України, речник президента Туреччини сказав, що він закликав Зеленського й Путіна до взаємного припинення вогню.

"Це свідчить про те, що війна на сьогодні має тенденцію до того, щоб зайти в глухий кут, і, як ми бачимо, жодна зі сторін не в змозі здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню на полі бою, особливо навколо Запорізької атомної електростанції. Атомна електростанція – це найбільша загроза безпеці для всіх", – наголосив він.

Коментуючи рішення Росії оголосити одностороннє "припинення вогню", Калін зазначив, що "саме російські обстріли продовжують цю війну і ускладнюють будь-які переговори", тож розрахунок Туреччини полягав у тому, що Україна приєднається до заклику, й буде встановлене більш тривале перемир’я.

"Але ми будемо продовжувати повторювати ці заклики, розповідаючи про факти на місцях. Наразі жодна зі сторін не готова скласти зброю і сісти за стіл переговорів. І ми стурбовані тим, що побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні протягом наступних кількох місяців", – додав представник Ердогана.

У четвер, нагадаємо, Ердоган поспілкувався телефоном з Путіним, якому запропонував підкріпити заклики до миру та переговорів одностороннім оголошенням про припинення вогню. Путін, зі свого боку, сказав Ердогану, що Росія відкрита до діалогу щодо України, але Києву треба враховувати "нові територіальні реалії".

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Після цього президент Туреччини зателефонував Володимиру Зеленському і сказав, що Анкара готова взяти на себе завдання зі сприяння та посередництва для встановлення міцного миру між Росією та Україною.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилась запроваджувати проти неї санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на початку грудня заявив, що Анкара очікує побачити "більш чітку картину" щодо припинення вогню у війні в Україні або повернення за стіл переговорів до весни 2023 року.

Читайте також: Зрозуміти Туреччину: що змушує Ердогана одночасно допомагати Путіну та Україні.

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Теми: ТуреччинавійнаРосія
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