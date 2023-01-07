На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця

уламки від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді, фото з Telegram Живицького

У Великописарівській громаді Сумщини росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я місцевого жителя.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав.

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Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг. Обійшлося без жертв і руйнувань".

Деталі: Пізніше Живицький додав, що після 20 години ворог ще раз відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.