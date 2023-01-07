На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця
Субота, 7 січня 2023, 21:46
У Великописарівській громаді Сумщини росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я місцевого жителя.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав.
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Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг. Обійшлося без жертв і руйнувань".
Деталі: Пізніше Живицький додав, що після 20 години ворог ще раз відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
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