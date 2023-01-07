Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця

Катерина ТищенкоСубота, 7 січня 2023, 21:46
На Сумщині росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я мешканця
уламки від ворожої вибухівки у Великописарівській громаді, фото з Telegram Живицького

У Великописарівській громаді Сумщини росіяни скинули дві вибухівки на подвір’я місцевого жителя.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Великописарівська громада: ворог скинув 2 вибухівки із безпілотника на подвір‘я місцевого жителя. Чоловік дивом не постраждав.

Реклама:

Шалигинська громада: росіяни двічі відкривали вогонь із кулеметів в нашу сторону. Разом було 17 черг. Обійшлося без жертв і руйнувань".

Деталі: Пізніше Живицький додав, що після 20 години ворог ще раз відкривав вогонь з кулемета (16 черг) в напрямку Шалигинської громади.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: