Окупанти на Різдво втратили ще до пів тисячі вояк
Неділя, 8 січня 2023, 08:27
Російські окупанти втратили 7 січня ще 430 вояк та 5 безпілотників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3069 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
- артилерійських систем – 2065 (+3) од,
- РСЗВ – 431 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
- літаків – 285 (+0) од,
- гелікоптерів – 272 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
- крилаті ракети ‒ 723 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 183 (+1).
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