Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти на Різдво втратили ще до пів тисячі вояк

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 08:27
речі російських вояк, фото генштабу

Російські окупанти втратили 7 січня ще 430 вояк та 5 безпілотників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 111170 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3069 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6130 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2065 (+3) од,
  • РСЗВ – 431 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 217 (+0) од,
  • літаків – 285 (+0) од,
  • гелікоптерів – 272 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1849 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 723 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4801 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 183 (+1).

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Росіявійнасвяткування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Сили оборони вдарили по 24 районах зосередження і трьох позиціях ЗРК ворога – зведення

Міноборони Росії розкритикували за брехню про "операцію відплати" у Краматорську – ISW

відеоБразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац

Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі та про візит Сирського

У Києві обмеження електрики в межах графіків

Шмигаль: Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле

Усі новини...
Росія
Росія посилила оборону на Запоріжжі, побоюючись наступу України - британська розвідка
Жінок вивезли з пологового в окупованому Антрациті, аби розміщувати там росіян – ОВА
Втрати ворога: у Кемеровську область прибув потяг, заповнений трупами росіян – штаб
Останні новини
09:03
Німецька прокуратура проводить перевірку через звинувачення міністра фінансів у корупції
08:59
Медведєв хоче карати "зрадників" РФ за законами воєнного часу
08:22
Росіяни в неділю вбили двох мирних жителів у Бахмуті й Соледарі
08:10
Віцеканцлер Німеччини не виключає поставку Україні танків Leopard
08:00
Втрати росіян: ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
07:50
Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру в карантин
07:42
У Німеччині планують посилити законодавство про зброю
07:36
Росіяни били по громадах Нікопольського району з важкої артилерії
07:06
Росія переганяє в Білорусь застарілу військову техніку – штаб
06:43
Сили оборони вдарили по 24 районах зосередження і трьох позиціях ЗРК ворога – зведення
Усі новини...