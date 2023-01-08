Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жінок вивезли з пологового в окупованому Антрациті, аби розміщувати там росіян – ОВА

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 09:06
антрацит на мапі, гугл

В окупованому Антрациті росіяни вивезли жінок з пологового будинку, аби обладнати його для окупаційних вояк, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Втім, окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади.

Так, у Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Облаштовано там ще один шпиталь для військових РФ".

Деталі: За даними Гайдая, авіація Сил оборони протягом минулої доби в області завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Луганська областьокупаціяРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РФ не ризикує своїми найновішими винищувачами Су-57 над територією України – розвідка Британії

Сили оборони вдарили по 24 районах зосередження і трьох позиціях ЗРК ворога – зведення

Міноборони Росії розкритикували за брехню про "операцію відплати" у Краматорську – ISW

відеоБразилія: прихильники Болсонару штурмували Конгрес і президентський палац

Зеленський розповів про ситуацію в Бахмуті й Соледарі та про візит Сирського

У Києві обмеження електрики в межах графіків

Усі новини...
Луганська область
На магістральному газопроводі на окупованій Луганщині сталася "бавовна"
На Луганщині партизани знищили залізничне полотно, яке використовували окупанти – Гайдай
Росіяни можуть підірвати дамбу Сватівського водосховища – ССО
Останні новини
09:09
РФ не ризикує своїми найновішими винищувачами Су-57 над територією України – розвідка Британії
09:03
Німецька прокуратура проводить перевірку через звинувачення міністра фінансів у корупції
08:59
Медведєв хоче карати "зрадників" РФ за законами воєнного часу
08:22
Росіяни в неділю вбили двох мирних жителів у Бахмуті й Соледарі
08:10
Віцеканцлер Німеччини не виключає поставку Україні танків Leopard
08:00
Втрати росіян: ще понад пів тисячі вояк, 3 гелікоптери та 11 танків
07:50
Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру в карантин
07:42
У Німеччині планують посилити законодавство про зброю
07:36
Росіяни били по громадах Нікопольського району з важкої артилерії
07:06
Росія переганяє в Білорусь застарілу військову техніку – штаб
Усі новини...