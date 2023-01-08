Жінок вивезли з пологового в окупованому Антрациті, аби розміщувати там росіян – ОВА

В окупованому Антрациті росіяни вивезли жінок з пологового будинку, аби обладнати його для окупаційних вояк, розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Втім, окупантам вдалося налагодити логістичну мережу госпіталів, яка вже майже викреслила з карти цивільні медичні заклади.

Так, у Антрациті закрився навіть пологовий будинок, звідки жінок вивезли до Луганська. Облаштовано там ще один шпиталь для військових РФ".

Деталі: За даними Гайдая, авіація Сил оборони протягом минулої доби в області завдала ударів по 21 району зосередження противника, а також 3 удари по позиціях його зенітних ракетних комплексів.