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У Сенегалі зіткнулися автобуси – до 40 загиблих та 125 поранених

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 13:29
фото twitter.com/syllamomo50

38 людей загинули та 87 отримали поранення 8 січня внаслідок зіткнення двох автобусів в Сенегалі.

Джерело: The Sun

Деталі: Полковник Шейх Фолл, який відповідає за операції Національної пожежної бригади цієї західноафриканської країни, сказав, що це був "серйозний нещасний випадок".

Він додав, що постраждали 125 осіб, 38 загинули.

Аварія сталася о 3:15 ранку за місцевим часом, усі поранені евакуйовані до лікарні.

Станом на зараз уламки та розбиті автобуси прибрані, рух транспорту відновлено.

Причини ДТП не називають.

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На місці трагедії побували губернатор і місцеві чиновники.

Довідково: Дорожньо-транспортні пригоди є поширеним явищем в Сенегалі, багато в чому через недисциплінованість водіїв, погані дороги і зношеність транспортних засобів, кажуть експерти.

Однак це одна з найбільших ДТП за кількістю жертв у країні за останні роки.

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Теми: ДТПАфрика
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