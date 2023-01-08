У Сенегалі зіткнулися автобуси – до 40 загиблих та 125 поранених
38 людей загинули та 87 отримали поранення 8 січня внаслідок зіткнення двох автобусів в Сенегалі.
Джерело: The Sun
Деталі: Полковник Шейх Фолл, який відповідає за операції Національної пожежної бригади цієї західноафриканської країни, сказав, що це був "серйозний нещасний випадок".
Він додав, що постраждали 125 осіб, 38 загинули.
Аварія сталася о 3:15 ранку за місцевим часом, усі поранені евакуйовані до лікарні.
Станом на зараз уламки та розбиті автобуси прибрані, рух транспорту відновлено.
Причини ДТП не називають.
На місці трагедії побували губернатор і місцеві чиновники.
Довідково: Дорожньо-транспортні пригоди є поширеним явищем в Сенегалі, багато в чому через недисциплінованість водіїв, погані дороги і зношеність транспортних засобів, кажуть експерти.
Однак це одна з найбільших ДТП за кількістю жертв у країні за останні роки.
[ 🇸🇳 SÉNÉGAL ]— gatien_actu (@gatien_actu) January 8, 2023
Au moins 38 morts et 87 blessés après une collision entre deux bus au #Sénégal. L'accident a eu lieu dans la ville de #Kaffrine, à environ 250 km au sud-est de la capitale Dakar.
(Cerfia) pic.twitter.com/Wn39mXVRbi