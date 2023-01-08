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Стратком: ЗСУ вдарили по гуртожитку з мобілізованими росіянами в Рубіжному

Роман ПетренкоНеділя, 8 січня 2023, 14:13
скріншот з deepstatemap

За даними Управління стратегічних комунікацій, Збройні сили влучили по гуртожитку в окупованому Рубіжному Луганської області, внаслідок чого вбиті щонайменше 14 мобілізованих росіян.

Джерело: Стратком

Дослівно: "Рубіжне. За попередньою інформацією внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету 14 мобілізованих вдяглися в дуже гарні і модні чорні пакети".

Деталі: Відомство уточнює, що кількість поранених невідома.

Нагадаємо: У новорічну ніч Сили оборони України завдали удару по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинуло 400 та поранено 300 окупантів.

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Теми: Луганська областьокупаціяРосіямобілізація
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