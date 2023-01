Сотні косовських сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох хлопців

У косовському муніципалітеті Штрпце 8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербських хлопців, у тому числі дитина.

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Hundreds of Kosovo Serb citizens gathered today in Shterpce to protest after two young boys were wounded three days ago.



