Сотні косовських сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох хлопців

У косовському муніципалітеті Штрпце 8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербських хлопців, у тому числі дитина.

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Hundreds of Kosovo Serb citizens gathered today in Shterpce to protest after two young boys were wounded three days ago.



📸 BIRN/Shkodrane Dakaj pic.twitter.com/EWLA06FSQb — Balkan Insight (@BalkanInsight) January 8, 2023

Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких можна бачити натовп до кількасот осіб.

Раніше на знак протесту проти нападу місцеві серби перекривали регіональну дорогу Урошеваць-Штпрце.

Нагадаємо, інцидент стався 6 січня біля села Готовуша муніципалітету Штрпце, що на півдні частково визнаного Косова, поранення два серби –21-річний Мілош Стоянович і його двоюрідний брат, 11-річний Стефан Стоянович. Хлопці кажуть, що у них почали стріляти з автомобіля, коли вони несли різдвяне дерево й прапор Сербії. Старший хлопець отримав поранення в кисть руки, молодший – у плече.

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У поліції Косова пізніше підтвердили факт стрілянини й заявили, що після слідчих дій затримали 33-річного чоловіка в місті Урошеваць на півдні Косова. Затриманий А. К., як було встановлено пізніше, служить у косовських Силах безпеки. Прем’єр Косова Альбін Курті засудив напад і подякував правоохоронцям за швидку реакцію.

Інцидент стався незабаром після того, як миротворча місія під егідою НАТО KFOR розібрала останні блокпости й барикади на півночі Косова, споруджені місцевими сербами під час останнього загострення.