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Сотні косовських сербів вийшли на протест через поранення у стрілянині двох хлопців

"Європейська правда"Неділя, 8 січня 2023, 16:16
фото: BIRN/Shkodrane Dakaj

У косовському муніципалітеті Штрпце 8 січня сотні людей вийшли на акцію протесту у зв’язку з інцидентом, коли у стрілянині постраждали двоє сербських хлопців, у тому числі дитина. 

Про це повідомляє Balkan Insight, пише "Європейська правда".

Видання опублікувало фотографії з протесту, на яких можна бачити натовп до кількасот осіб.

Раніше на знак протесту проти нападу місцеві серби перекривали регіональну дорогу Урошеваць-Штпрце.

Нагадаємо, інцидент стався 6 січня біля села Готовуша муніципалітету Штрпце, що на півдні частково визнаного Косова, поранення два серби –21-річний Мілош Стоянович і його двоюрідний брат, 11-річний Стефан Стоянович. Хлопці кажуть, що у них почали стріляти з автомобіля, коли вони несли різдвяне дерево й прапор Сербії. Старший хлопець отримав поранення в кисть руки, молодший – у плече.

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У поліції Косова пізніше підтвердили факт стрілянини й заявили, що після слідчих дій затримали 33-річного чоловіка в місті Урошеваць на півдні Косова. Затриманий А. К., як було встановлено пізніше, служить у косовських Силах безпеки. Прем’єр Косова Альбін Курті засудив напад і подякував правоохоронцям за швидку реакцію. 

Інцидент стався незабаром після того, як миротворча місія під егідою НАТО KFOR розібрала останні блокпости й барикади на півночі Косова, споруджені місцевими сербами під час останнього загострення. 

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Теми: СербіяКосово
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