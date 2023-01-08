Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прем’єр Швеції: Ми не можемо виконати вимог Туреччини для розблокування вступу до НАТО

"Європейська правда"Неділя, 8 січня 2023, 15:38

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває умовою для розблокування вступу Швеції і Фінляндії до НАТО.

Як повідомляє SVT, про це він сказав під час конференції з питань безпеки за присутності генсека НАТО, пише "Європейська правда". 

Коментуючи меморандум, підписаний між Філяндією, Швецією і Туреччиною перед тим, як остання погодилася на їхній вступ до Альянсу на саміті НАТО у червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не сталося. 

Реклама:

"Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення - у руках Туреччини", - заявив прем’єр. 

Він висловив переконання, що рано чи пізно Анкара ратифікує вступ, але відмовився прогнозувати, коли це може статися. 

"Тут грають роль багато факторів: і внутрішньополітичні, і спроможність Швеції довести, що ми серйозно кажемо те, що кажемо", - зазначив він.

ВІДЕО ДНЯ

На цьому ж заході виступав міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто. Він заявив, що попри те, що претензії Анкари стосуються виключно Швеції, Фінляндія не стане погоджуватися на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо. 

"Ми подали заявки на членство у НАТО разом, і ми завершимо цей процес разом. Швеція - наш найближчий друг і партнер. Крім того, вступати до Альянсу без Швеції було би не в наших інтересах - тоді захист не був би настільки надійним. Швеція і Фінляндія разом є військово-стратегічною одиницею", - зазначив Пекка Хаавісто. 

Останні соцопитування засвідчують, що шведи проти поступок Туреччині для отримання згоди на вступ до НАТО. 

Читайте також: Шантаж "терористами": чи дасть Ердоган дозвіл на вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Теми: ШвеціяТуреччинаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Швеція
ЗМІ: Німеччина, Італія, Швеція та Іспанія хочуть спільно розробити танк
У Швеції пройшла нова акція зі спаленням Корану
Через запрошення росіян у Швеції назріває бойкот нобелівської церемонії
Останні новини
09:41
Компенсація за вимушену пересадку замість метро: за першу добу киянам повернули понад 100 тисяч
09:39
Словацька опозиція збирає нові протести проти уряду Фіцо
09:23
фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули
09:18
Розмінування: з початку року в експлуатацію повернули понад 200 тисяч гектарів сільгоспземель
09:11
Спостерігачі: Вибори у Сербії пройшли у несправедливих умовах і з підкупом виборців
08:35
Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог
08:27
ЗСУ за добу знищили 1 140 окупантів і 15 танків
08:09
Штаб Трампа розраховує зібрати підтримку для висунення у президенти до середини березня
07:47
Росіяни атакували Хмельниччину двома "Шахедами" − їх збили
07:36
фото, відео В Ісландії почалось велике виверження вулкана
Усі новини...
Реклама: