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СБУ попереджає про антитерористичні заходи у Харкові

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 17:01
СБУ попереджає про антитерористичні заходи у Харкові
СБУ, ілюстративне фото Радіо Свобода

Служба безпеки України 9-10 січня проводитиме антитерористичні контрдиверсійні заходи в одному з районів Харкова.

Джерело: управління СБУ в Харківській області

Дослівно: "9-10 січня на території одного з районів міста Харкова Служба безпеки України буде проводити антитерористичні контрдиверсійні заходи.

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Крім СБУ, у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів.

Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп".

Деталі: Зазначається, що під час цих заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автомобільного транспорту.

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Теми: ХарківСБУ
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