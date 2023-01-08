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Росгвардія в Запорізькій області розстріляла окупантів, які збиралися здатися в полон – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 8 січня 2023, 17:37
Росгвардія в Запорізькій області розстріляла окупантів, які збиралися здатися в полон – Генштаб
ілюстративне фото Міноборони РФ

Поблизу Чистопілля Запорізької області 5 січня бійці Росгвардії розстріляли 6 російських військових, які збиралися здатися в полон Силам оборони.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії.

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Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України".

Деталі: Генштаб також повідомляє, що з метою дискредитації українського військового керівництва противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

Теми: Запорізька областьГенштабвійнаполонені
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