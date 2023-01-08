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Румунія планує надати українцям, які рятуються від війни, безоплатний проїзд на перші 5 днів

"Європейська правда"Неділя, 8 січня 2023, 19:41

Українцям, які виїздять до Румунії через війну, планують надати право пільгового проїзду у транспорті на перші 5 днів після в’їзду в країну. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Проєкт рішення підготувало Міністерство транспорту, документ опинився у розпорядженні ЗМІ. Він передбачає, що у 2023 році україні і громадяни інших країн, які приїхали до Румунії через війну, зможуть безкоштовно подорожувати дорожним і залізничним транспортом протягом перших 5 днів свого перебування. Безкоштовно можна буде скористатися рейсами від кордонів з Україною або Молдовою до місцевостей всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими державами.  

Коли мають розглянути документ, наразі не повідомляють. 

Нагадаємо, міська влада Риги продовжила дію рішення, яке уможливлює безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців до кінця червня 2023 року. 

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Теми: Румуніябіженцітранспорт
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