Румунія планує надати українцям, які рятуються від війни, безоплатний проїзд на перші 5 днів

Українцям, які виїздять до Румунії через війну, планують надати право пільгового проїзду у транспорті на перші 5 днів після в’їзду в країну.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Проєкт рішення підготувало Міністерство транспорту, документ опинився у розпорядженні ЗМІ. Він передбачає, що у 2023 році україні і громадяни інших країн, які приїхали до Румунії через війну, зможуть безкоштовно подорожувати дорожним і залізничним транспортом протягом перших 5 днів свого перебування. Безкоштовно можна буде скористатися рейсами від кордонів з Україною або Молдовою до місцевостей всередині Румунії або до пунктів пропуску з іншими державами.

Коли мають розглянути документ, наразі не повідомляють.

Нагадаємо, міська влада Риги продовжила дію рішення, яке уможливлює безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українців до кінця червня 2023 року.