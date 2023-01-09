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У Нігерії бойовики викрали з вокзалу понад 30 осіб

Ольга Глущенко Понеділок, 9 січня 2023, 02:52
фото: dw

Озброєні автоматами бойовики викрали понад 30 осіб із залізничного вокзалу в південному штаті Нігерії Едо.

Джерело: Reuters із посиланням на канцелярію губернатора штату і поліцію

Деталі: Напад на станції Том-Ікімі стався, коли пасажири чекали на потяг.

За повідомленням поліції, нападники застрелили кількох людей і викрали 32 особи, одній вдалося втекти.

Також у поліції повідомили, що ведуться пошуково-рятувальні операції, щоб врятувати викрадених людей.

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