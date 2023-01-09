У Нігерії бойовики викрали з вокзалу понад 30 осіб
Понеділок, 9 січня 2023, 01:52
Озброєні автоматами бойовики викрали понад 30 осіб із залізничного вокзалу в південному штаті Нігерії Едо.
Джерело: Reuters із посиланням на канцелярію губернатора штату і поліцію
Деталі: Напад на станції Том-Ікімі стався, коли пасажири чекали на потяг.
Реклама:
За повідомленням поліції, нападники застрелили кількох людей і викрали 32 особи, одній вдалося втекти.
Також у поліції повідомили, що ведуться пошуково-рятувальні операції, щоб врятувати викрадених людей.